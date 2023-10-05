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Huérfanas | Capítulo 19 | Encontraste mi corazón

Rodrigo le regresó a Aralia algo que le pertenece, su collar de corazón, ¿será una señal? Aunque Viviana ama a Rodrigo, sabe que está enamorado de alguien más.

Por: Maria Fernanda Aguilar

Rodrigo está enamorándose cada vez más de Aralia y Viviana ya se dio cuenta, pero Aralia lo negó todo. Diego le propuso un trato interesante a Melina y ella está dispuesta a arriesgar todo por estar con Santiago. Nana le contó a Aralia la obsesión de César por su madre y tienen una teoría.

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