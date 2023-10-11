Huérfanas | Capítulo 23 | El protegido de Lourdes

Lourdes tiene un plan, pues el que haya contratado a Rodrigo tiene un propósito detrás. César está celoso y quiere fuera de su camino a Rodrigo, pues se siente amenazado. Yesmin llegó para quedarse con Rodriga y confrontó a Viviana, pero debería de preocuparse mejor por Aralia. Jonathan no quiere alejarse de su papá y está dispuesto a alejarse de Corina para demostrarle que le importa.

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