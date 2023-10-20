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Huérfanas | Capítulo 30 | Los beneficios para Aralia

Aralia quiere trabajar en la empresa, ya que César se lo propuso. Lourdes apoya a César, pero ella no da un paso sin huarache, ¿qué se trae entre manos?

Por: Maria Fernanda Aguilar

Aralia aceptó la invitación de César para trabajar, pero a algunos no les parece tan buena idea, como a Antonio, pero Lourdes apoya la decisión de César, ¿qué se trae entre manos? Santiago defendió a Melina, pues a pesar de su decisión, quiere mantenerla cerca como amiga. Corina cree que Aralia quiere a Jonathan, pero ella solo está interesada en Rodrigo, quien logró conseguir materiales para mejorar la vecindad.

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