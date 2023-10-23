Huérfanas | Capítulo 31 | El remplazo de Ana Julia

Melina quiere estar segura de que su mamá le fue fiel a su padre y por ello, quiere conocer la verdad y le pidió a César una explicación, a lo que él confirmó su amor por Ana Julia. Ahora, César ya no está interesado en Ana Julia, ya que jamás pudo darle el amor que necesitaba, pero encontró a una mujer que reemplazaría a su gran amor. Bradley quiere perseguir a Yesmin y está investigando a Rodrigo.

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