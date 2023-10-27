Huérfanas | Capítulo 35 | Cada quien debe seguir su camino

Entre Yesmin y Jacinta lograron lo que anhelaban: hacer sentir culpable a Aralia. Así que ella le dijo a Rodrigo que se quedara con Yesmin y que cada uno siguiera su camino. Lourdes descubrió que Rodrigo fue quien le dijo a Aralia sobre las acciones que Ismael le había regalado, pero le conviene tenerlo como aliado. Tomás está preocupado, pues conoce las intenciones del maestro Cervera y alertará a Diana de ello.

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