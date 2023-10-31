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Huérfanas | Capítulo 37 | El perdón de una madre

El tratamiento de Nana no está funcionando y su enfermedad sigue avanzando. Ella lamenta que solo de esa manera fue que se acercó a Rodrigo.

Por: Maria Fernanda Aguilar

Todos quieren que Melina pare la mentira de que se casará con Santiago, debe de hacerlo antes de que sea tarde. Nana no está respondiendo bien al tratamiento y el doctor comenzará con otro más agresivo, pero ella le pidió perdón a su hijo por haberse perdido tantos años de su vida. Bradley está en México, buscando a Yesmin, pero ella se fue a Oaxaca, o al menos eso es lo que todos creyeron.

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