Los Rey | Capítulo 125 | GRAN FINAL
Paola ha muerto en el terrible accidente, Vado queda herido y es encarcelado. Matías y Lorenza han logrado su anhelado sueño: ser padres y casarse.
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Los Rey | Capítulo 125 | GRAN FINAL
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Los Rey I Capítulo 124 | La última pelea del Chino Matus
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Los Rey | Capítulo 123 | Salida de emergencia
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Los Rey | Capítulo 122 | El reencuentro
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Los Rey | Capítulo 121 | El caporal y la princesa
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Los Rey | Capítulo 120 | Vado quiere todo a su nombre
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Los Rey | Capítulo 119 | Paola pierde la cordura
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Los Rey | Capítulo 118 | Una boda doble