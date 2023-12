Los Rey | Capítulo 125 | GRAN FINAL

Matías tiene muchas dudas e incógnitas en su cabeza, quiere decubrir dónde está Vado. Lorenza no deja de pensar en Matías, constantemente le llegan recuerdo de él a su cabeza. Los cuerpos de rescate llegan para querer salvar a Paola después del accidente tabn grave que sufrió, pero no pueden hacer nada y ella muere. Moisés le informa a Lucía que se irá a China y que necesita despedirse, pero ella le reitera el apoyo que siempre le ha dado y le dice que lo seguirá a todos lados donde él vaya. Manuela y Everardo visitan a Vado en el hospital; Vado se frustra por darse cuenta que está amarrado y detenido, le pide a su propio padre que lo mate. Rosario renuncia a la empresa y Lorenza queda en su puesto, pero ella no quiere. Matías se convierte en presidente de Grupo Rey, pues Everardo ha renunciado. Lorenza y Matías logran su anhelado sueño, ser padres y casarse.