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Los Rey | Capítulo 87 | El juego de Vado

Vado está enfermo de poder, y aunque Ricarda trató de demostrarle que hay un lado bueno, su egoísmo no lo deja ver que la familia es más importante.

Por: Maria Fernanda Aguilar

Mientras Fina y “El Chino” tratan de sobrellevar el dolor por la pérdida de Quino, Lorenza se culpa, pues si no hubiera sido por su llamada, él no hubiera manejado. Ricarda logró calmar a Vado y hablaron él y Memo, pero al final de todo, él volvió a ser el mismo por su obsesión de poder. Laureano ha seguido investigando su vida y descubrió algo que podría cambiar el rumbo de todo.

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