Estoy perdiendo a mi hija | Programa del 3 de julio 2026 de Acércate a Rocío

Ana está muy preocupada por su hija, pues ha cambiado mucho desde que empezó a acercarse a su vecina María; incluso ya anda con un hombre veinte años mayor que ella. Naomi revela que confía más en María que en su mamá, pues nunca tiene tiempo para ella. Sin embargo, María acepta que ha cobrado a hombres para ayudarles a acercarse a Naomi. Eduardo pagó por estar cerca de Naomi, pero se alejó al enterarse que era menor de edad; Alejandro también pagó y podría enfrentarse a serios problemas legales.