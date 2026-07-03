¡A Alejandro le ‘echaron a andar’ a Naomi y ahora se las verá con la ley!

Alejandro, novio de Naomi, se presenta en la clínica de emociones muy ofendido y estresado, pues mientras él pensaba defender su relación, se enteró de que su amiga María se la estaba ofreciendo a otros hombres. Alejandro revela que le pagó a María por ‘echarle a andar’ a Naomi, cuando ella aún tenía 17 años. ¿Qué problemas legales podría enfrentar Alejandro por lo que tiene con Naomi? Con pocos argumentos, Alejandro trata de defenderse, pero será inútil.