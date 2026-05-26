Extranormal | El misterio de Boca de Iguanas: explosión, apariciones y fenómenos paranormales
El equipo de Extranormal llegó a Jalisco para investigar fenómenos que siguen aterrando a los habitantes de una comunidad, quienes son acechados tras una terrible tragedia.
Un grupo de investigadores paranormales viajó a Boca de Iguanas para analizar una serie de extraños sucesos relacionados con una explosión ocurrida hace más de 20 años en la zona. Habitantes aseguran haber visto fenómenos inexplicables y presencias extrañas desde aquella tragedia, convirtiendo al paradisíaco lugar en uno de los sitios más inquietantes y misteriosos de Jalisco.