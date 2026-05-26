No puedo controlar a mi nieta | Programa del 26 de mayo 2026 de Acércate a Rocío
La nieta de Gloria dejó la escuela y busca aventuras con hombres mayores, pero Gloria aún tiene esperanzas de que su nieta puede ser una mujer de bien.
Gloria sufre malos tratos de parte de su nieta, a quien ella misma educó, y aún tiene la esperanza de que se conviert en una mujer de bien. Sin emabrgo, Nicole cree que ya no necesita más educación: dejó la escuela y ahora busca hombres mayores para que la traten como una reina. Por su parte, Fernanda le advierte a Nicole que, si se vuelve a acercar a su esposo, tomará medidas drásticas. Mientras el hijo de Gloria trata de explicar por qué merece vivir gratis en casa de Gloria, aparece el papá de Nicole.