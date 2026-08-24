Alexa se muda con su madre a una vieja casa, afectada por el abandono de su padre. “La ahorcada” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta
Alexa y su madre se mudan a una antigua casa familiar, mientras ella carga con el resentimiento que le dejó el abandono de su padre y sus complicadas relaciones con los hombres.
Hay almas que no descansan, seres del más allá que murieron llevándose a la tumba un gran dolor. Algunos perdieron para siempre la oportunidad de amar y ahora, entre los vivos, buscan su venganza. O por lo menos eso es... Lo Que La Gente Cuenta.