Karla escucha que la llaman por su nombre, pero no sabe si es real o producto de la presión por encajar. “La Llorona” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta

El amor y la desesperación de una madre, trasciende en la muerte. Entre los vivos, aún se escuchan los lamentos desgarradores de un alma en pena conocida como La Llorona. Una mujer que, en un arrebato de furia, mató a sus propios hijos. Para calmar su dolor, La Llorona busca apropiarse de los hijos ajenos llevándoselos para siempre con ella. O por lo menos eso es... Lo Que La Gente Cuenta.