“No le gustó que ganara": Ixdit confiesa que esta cocinera no está de acuerdo con su triunfo en MasterChef 24/7 (VIDEO)
La primera finalista de MasterChef 24/7 recibió un reclamo inesperado esta noche.
Esta noche Ixdit se convirtió en la primera finalista de MasterChef 24/7 luego de enfrentar un complicado reto en la gala del miércoles 26 de agosto. Al volver al Mundo, Claudia le confesó que ella no estaba conforme con la decisión de los Chefs, pues consideró que el trabajo de Flor fue superior al suyo.