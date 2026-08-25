Marco, dominado por los celos, recurre al diablo, mientras un espíritu busca venganza en la CDMX. “La maldición de Solórzano” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta
Marco, cegado por los celos y sus creencias en la santería, recurre al diablo para intentar quedarse con su esposa, mientras el espíritu de Don Juan Solórzano ronda las calles en busca de venganza.
Desde hace ya mucho tiempo, en ciertas calles de la Ciudad de México, el espíritu de un hombre llamado Don Juan Solórzano aparece buscando venganza matando gente inocente al abrigo de la noche. O por lo menos eso es... Lo Que La Gente Cuenta.