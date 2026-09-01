Hernán descubre el triste pasado de “La novia” y su búsqueda diaria de un nuevo amor. “La novia” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta

Cuenta la leyenda que Doña Dolores Olvera Trejo, una dama adinerada perteneciente a la sociedad queretana, contrajo matrimonio a escondidas con un humilde peón para escapar del acoso de su padre, Don Nabor Olvera, un poderoso terrateniente que pretendía sostener relaciones incestuosas con ella. Durante años, Don Nabor había ahuyentado a los pretendientes de su hija jurando que sólo sería suya y de nadie más. Y para cumplir su promesa, decidió terminar con la felicidad de Dolores.

Tras la muerte de su marido, Dolores enloqueció; vagó durante años vestida de novia por las calles de Querétaro sin comer, sin dormir, sin soltar aquel anillo de matrimonio que le perteneció a su esposo, al que ocasionalmente le hablaba como si fuera él. En su locura, Dolores nunca aceptó que estaba muerto y lo buscó hasta que el día que la señora de las sombras la reclamó, pero esa búsqueda trascendió a su muerte. O por lo menos eso es... Lo Que La Gente Cuenta.