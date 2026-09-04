Un fantasma mata a Alex y los demás buscan su origen. “La quemada” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta
La amenaza paranormal acaba con la vida de Alex, mientras los demás investigan el origen del fantasma para evitar convertirse en sus próximas víctimas.
Hay mujeres que en vida fueron violentadas por cobardes que prefirieron hacerlas callar en vez de amarlas y respetarlas, pero aquellos espíritus que murieron de una manera infernal jamás olvidan y el que a hierro mata, a hierro muere. O por lo menos eso es... Lo Que La Gente Cuenta.