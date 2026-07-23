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Julieta queda atrapada en otra dimensión junto a su abuela y una criatura diabólica. “Anteojos” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta

Una chica viaja con su madre para buscar a su abuela, pero unos anteojos la llevan a otra dimensión; ambas se enfrentarán a una criatura diabólica. Disfruta el capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta.

En ocasiones, hay lugares donde las almas de diferentes planos logran cruzarse causando terror los unos a los otros, hasta perder la cordura. O por lo menos eso es... Lo Que La Gente Cuenta.

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