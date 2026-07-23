¡Mucho más que monta y maquillaje! Checa lo que nos contaron los payasos de rodeo de Cuernos Chuecos

¡Detrás del maquillaje hay disciplina, valentía y pasión! Pedro Prieto platicó con payasos de rodeo de Cuernos Chuecos y nos explicaron qué hacen los payasos de rodeo, qué es la monta de toros al estilo americano, cómo se preparan, los tipos de payaso de rodeo y más. ¡Ojo a su próxima presentación en la CDMX!