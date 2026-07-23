Tres pasajeros son sospechosos de balear al oficial Huerta, pero todos esconden secretos. | Rutas de la Vida: “Cuando te toca”

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Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal regresan a un hospital abandonado tras nuevos reportes de actividad paranormal.
Una chica viaja con su madre para buscar a su abuela, pero unos anteojos la llevan a otra dimensión; ambas se enfrentarán a una criatura diabólica. Disfruta el capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta.
¿Qué se siente estar frente a un toro? Payasos de rodeo de Cuernos Chuecos nos explicaron los retos que enfrentan los payasos de rodeo. ¡Ojo a su próximo show en CDMX!