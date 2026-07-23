Tres pasajeros son sospechosos de balear al oficial Huerta, pero todos esconden secretos. | Rutas de la Vida: “Cuando te toca”

Tres pasajeros son sospechosos de balear al oficial Huerta dentro de un microbús, pero cada uno oculta un secreto. No te pierdas el capítulo completo de “Cuando te toca” de Rutas de la Vida.

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