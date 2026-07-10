Cuatro desconocidos participan en un juego con el mismísimo Diablo. “El Acertijo del Diablo” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta
Cuatro desconocidos aceptan una misteriosa invitación y llegan a una mansión donde un inquietante anfitrión los obliga a participar en un juego de traiciones. Disfruta el capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta.
Dicen que cuando la humanidad llegó a este mundo, el diablo venía detrás cargado de tentaciones. No tardó en encontrar clientes que quisieran hacer tratos con él, pero el diablo no es de fiar. Fue creado con una pasta diferente a la humana, hecha de apariencias y falsedades... o por lo menos eso es Lo Que La Gente Cuenta.