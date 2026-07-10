Su hijo me amenaza | Programa del 10 de julio 2026 de Acércate a Rocío
El calvario de Dafne comenzó cuando se fue a vivir con la familia de su novio, pues su hijastro no acepta su relación y se lo ha dejado claro en varias ocasiones.
Dafne comenzó a tener problemas con su novio desde que comenzaron a vivir juntos. Y es que Esteban perdió a su esposa y su hijo Edson no puede entender que su papá meta en su casa a otra mujer antes de que su mamá cumpla dos años de fallecida. Mientras la abuela de Edson está preocupada por él, Diana, la hija de Esteban, revela que ella sí aprueba la relación de su papá con Dafne, quien ya piensa separarse de Esteban por culpa de Edson.