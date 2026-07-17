Tres jóvenes quedan atrapados con una aterradora criatura en una casa abandonada. “La Casa de la Esquina” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta
Tres jóvenes entran a una casa abandonada y despiertan a una misteriosa criatura que los atrapará sin dejarles escapar. Disfruta el capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta.
Cuando nos enfrentamos a fuerzas extrañas sin conocer su verdadera naturaleza ponemos en peligro nuestras vidas, y las de quienes están a nuestro alrededor. O por lo menos eso es... Lo Que La Gente Cuenta.