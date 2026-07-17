¡Se fue de casa y se olvidó de su mamá! Diana dejó de cuidar a su mamá y ahora sufre humillaciones

Diana, hija de Wendy y hermana de Valeria, se independizó de su mamá desde hace tres años. Cuenta que ha tratado de estar al pendiente de su mamá, pero por el trabajo y otras actividades se le ha complicado verla seguido. ¿Logrará ponerse de acuerdo con Valeria para darle una mejor vida a su mamá? Mientras tanto, el yerno de Wendy minimiza sus humillaciones hacia Wendy. ¿Por qué las hijas de Wendy no hacen todo para defenderla? ¡Inadmisible!