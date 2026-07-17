Su hija deja que la humillen | Programa del 17 de julio 2026 de Acércate a Rocío

Martha ha sido vecina de Wendy y de sus hijas desde hace mucho tiempo; por eso conoce las tragedias de familia. Ahora, acusa a Valeria y a su pareja de maltratar a Wendy, mamá de Valeria. Mientras Valeria pide dejar todo atrás, Wendy les pide perdón a su yerno y a su hija Valeria, pues no quiere quedarse sola. Sin embargo, se arma de valor y corre a su yerno de casa. ¿LAs hijas de Wendy entenderán que siempre deben ver por el bien de su mamá?