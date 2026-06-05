Las luces en el cielo podrían significar algo más que aterrador | Lo Que La Gente Cuenta

La vida como la conocemos tiene límites que llamamos naturales pero cuando nos enfrentamos a seres cuya naturaleza difiere fuertemente de lo humano, el terror y la incomprensión se apoderan de nosotros, a veces las luces nocturnas pueden advertirnos de una visita inesperada, los que las han visto saben que es mejor es tratar de evitarlas para salvaguardar su integridad o por lo menos eso es Lo Que La Gente Cuenta.