Las luces en el cielo podrían significar algo más que aterrador | Lo Que La Gente Cuenta
Una madre y su hijo toman unas breves vacaciones, pero habrá luces en el cielo que podrían resultar ser noticias bastante aterradoras.
La vida como la conocemos tiene límites que llamamos naturales pero cuando nos enfrentamos a seres cuya naturaleza difiere fuertemente de lo humano, el terror y la incomprensión se apoderan de nosotros, a veces las luces nocturnas pueden advertirnos de una visita inesperada, los que las han visto saben que es mejor es tratar de evitarlas para salvaguardar su integridad o por lo menos eso es Lo Que La Gente Cuenta.