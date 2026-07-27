¡'Revientan’ a Julio Camejo y Bobby Larios queda eliminado de Survivor México La Reliquia en Llamas!

Rey Grupero trató de convencer a Sheila de votar contra Azalia, quien no tardó en reaccionar al darse cuenta; Julio y Tzasna discutieron fuerte hasta llegar a las lágrimas y Azalia también tuvo una importante riña con Camejo. Bobby Larios se convirtió en el primer eliminado de Survivor México La Reliquia en Llamas. ¡Revive los mejores momentos del 27 de julio 2026!