Una novia muerta posee a una joven para buscar al amor que la abandonó. “Y Felices para Siempre” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta

Desde que somos pequeños, los cuentos de hadas nos venden la idea de que la felicidad más grande llega con el matrimonio, el famoso final de ‘vivieron felices para siempre’. Muchas niñas juegan desde pequeñas con sus muñecas emulando el anisado momento; cuando crecen, el sueño crece de igual forma y buscan a ese príncipe con el cual llegar al altar y cumplir con la fantasía de vivir felices para siempre.

Desafortunadamente, algunos príncipes cambian de planes rompiendo el corazón de sus princesas en el camino. La decepción amorosa lleva a algunas mujeres a la locura, a tomar malas decisiones por miedo a no poder sanar su corazón roto, pero algunas de ellas no están dispuestas a dejar su sueño y volverían mil vidas hasta lograr cumplirlo. O por lo menos eso es... Lo Que La Gente Cuenta.