Una amistad que nació en el trolebús podría no ser del todo sincera. | Rutas de la Vida: “El trole del último adiós”

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El equipo de Extranormal viaja a una antigua hacienda en Michoacán para investigar un sitio rodeado de leyendas y presuntas manifestaciones inexplicables.
Michelle desea cambiar su vida durante un eclipse de luna, pero descubre que algunos deseos pueden tener consecuencias inesperadas. Disfruta el capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta.
Marisol se queja de que su tío no trabaja y de que su mamá lo solape, pero saldrá a la luz la verdadera razón por la que Daniel decidió no volver a trabajar.