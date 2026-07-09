Una amistad que nació en el trolebús podría no ser del todo sincera. | Rutas de la Vida: “El trole del último adiós”

Ray y Eufra hicieron amistad en el trolebús, pero uno descubrirá que no todo fue tan sincero como parecía. No te pierdas el capítulo completo de “El trole del último adiós” de Rutas de la Vida.

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