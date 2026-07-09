Se hace güey para no trabajar | Programa del 9 de julio 2026 de Acércate a Rocío
Marisol se queja de que su tío no trabaja y de que su mamá lo solape, pero saldrá a la luz la verdadera razón por la que Daniel decidió no volver a trabajar.
El tío de Marisol no trabaja desde que tuvo un accidente y ella está harta de cargar con los gastos fuertes de la casa que comparten. La mamá de Marisol asegura que siempre apoyará a su hermano, quien no entiende por qué lo presiona tanto su sobrina. ¿Lograrán ponerse de acuerdo para vivir en paz o decidirán llevar el caso ante las autoridades competentes?