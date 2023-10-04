Todo por Amor | Capítulo 73 | El momento de ponerle fin

Martha está cansada y asustada de que Ramiro le llegue a hacer algo a ella o a sus hijos, así que tomó la decisión de ya no estar con él. Enrique le dijo a Raquel lo importante que es para él, pero se puso celoso al ver las flores que le regalaron, aunque ella pensó que habían sido de él. Martha necesita sacar sus cosas de la casa y le pidió a Regina permiso para salir y evitar encontrarse a Ramiro, pero no la dejó y ahora se arriesgará.

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