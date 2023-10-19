Todo por Amor | Capítulo 84 | Quique extraña a Mina

Quique extraña a su familia y solito fue a ver a Mina, ya que nadie quería llevarlo. Carmen habló con Vanessa y aunque extraña a Gonzalo, prefiere estar sola un rato. Enrique no quiere ver a Mina, está tan enojado, que quiere apartar por completo a Quique de su familia.

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