Todo por Amor | Capítulo 84 | Quique extraña a Mina
Quique extraña a su hermana y nadie quiere decirle por qué se enojaron ni dónde vive, así que decidió ir solito a visitarla y Lucía se asustó al no encontrarlo.
Quique extraña a su familia y solito fue a ver a Mina, ya que nadie quería llevarlo. Carmen habló con Vanessa y aunque extraña a Gonzalo, prefiere estar sola un rato. Enrique no quiere ver a Mina, está tan enojado, que quiere apartar por completo a Quique de su familia.
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