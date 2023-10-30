Todo por Amor | Capítulo 91 | Afinando los detalles de la boda
Javier fue a buscar a Lucía, pues no quiere perderla y menos ahora que están por casarse. Francisco ha estado mal desde hace mucho y no saben la razón.
Francisco ha estado mal y Enrique piensa que es a causa de su rompimiento, peor la realidad es que está así por Raquel. Javier buscó a Lucía para arreglar sus diferencias y continuar con la relación, así que ella lo perdonó y pudo afinar los últimos detalles para la boda, mientras que Sergio y Camilo están trabajando en algo peligroso.
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