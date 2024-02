Vivir a Destiempo | Capítulo 26 | ¿Qué clase de animal es Rogelio?

Paula sigue enamorada de Alejandro, no lo puede evitar, siente que vive un romance de adolescencia, sin embargo, no piensa construir nada con él, pues no quiere perder su imagen de buena esposa y madre. Beatriz le cuenta a Paula que ella y Pato van a hacer un intercambio de parejas para vivir una experiencia diferente, además se tomaron fotos íntimas para subirlas a una página. Eduardo quiere defender a capa y espada a Tania, le miente a su papá diciéndole que él la drogó para abusar de ella, Julio y Alejandro no creen nada, pero no hay quien lo pare con su obsesión amorosa que ha rebasado todos los límites.

¡Disfruta de los capítulos completos de Vivir a Destiempo!