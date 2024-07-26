Vivir a Destiempo | GRAN FINAL | ¡Paula y Alejandro, felices al fin!
Paula asiste con trampas a la cita con Rogelio, quien termina durmiéndola y amarrándola a una silla, pues pretende terminar con ella y también con Alejandro.
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Vivir a Destiempo | Capítulo 149 | Marisol culpa a Tania de matar a sus papás
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Vivir a Destiempo | Capítulo 148 | Paula quiere internar a Tania
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Vivir a Destiempo | Capítulo 147 | Paula no puede creer lo que hizo Sonia
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Vivir a Destiempo | Capítulo 146 | Sonia termina con su vida
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Vivir a Destiempo | Capítulo 145 | Martín queda paralizado
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Vivir a Destiempo | Capítulo 144 | Rogelio rechaza a Tania
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Vivir a Destiempo | Capítulo 143 | Sonia visita a Julio