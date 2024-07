Vivir a Destiempo | Capítulo 144 | Rogelio rechaza a Tania

Tania trata de fingir que no le duele el rechazo de su papá, pero por dentro muere de dolor, ya que él era la única que persona que la apoyaba en sus locuras. Julio se sintió alterado por la visita de Sonia, ya que ella le dijo que su pequeño hermano tiene posibilidades de nacer con Síndrome de Down, a él no le afecta porque de igual manera lo va a querer, pero todos se molestan por la visita, puesto que el fin de Sonia simplemente es inquietarlo en su mal estado.