Vivir a Destiempo | Capítulo 27 | Sonia sí tiene sentimientos

Eduardo ya no confía en Julio después de que él le dijera a su papá que Tania consume drogas, el amor lo está cegando que ha perdido a su mejor amigo. Cristina y Patricio se encuentran muy emocionados por la aventura que están viviendo en su matrimonio, sin embargo, cuando están solos, dudan mucho sobre lo que han planeado para reavivar la llama del amor. Eduardo busca a Tania, le dice que no le importa todo lo que los demás piensen de ellos, no la quiere dejar, pues está obsesionado con ella.

