No cabe duda que una de las películas más exitosas que hay es Kpop Demon Hunters, a más de un año de su estreno la cinta sigue recabando mucha popularidad y miles de fans, mismos que buscan productos oficiales de sus personajes favoritos, es por eso que en esta ocasión te presentamos 4 lightsticks de Kpop Demon Hunters oficiales para regalar en cualquier ocasión a una fan de las Guerreras Huntrix.

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Kpop Demon Hunters: Lightsticks OFICIALES para regalar esta Navidad a una fan de las Guerreras Huntrix

Los lightsticks o varitas de luz son lámparas o barras luminosas portátiles que se han vuelto muy populares entre los fanáticos de bandas, especialmente de kpop y los fan las utilizan en los conciertos para apoyar a sus agrupaciones favoritas. En la película de Kpop Demon Hunters, los fans de las Guerreras Huntrix las utilizan para demostrar su apoyo a las cantantes.

Kpop Demon Hunters: Lightstick OFICIAL dorado para regalar esta Navidad a un fan de los Saja Boys

Ese lightstick es de color dorado, tiene un precio de $369 pesos mexicanos y cuenta con luces de 5 colores (rosado, azul, verde, dorado y arcoíris). Su forma es de un pentagono y en la parte de donde se sostiene con la mano dice las palabras “Saja Boys”, las cuales están escritas con color blanco y rosa.

Kpop Demon Hunters: Lightstick OFICIAL azul para regalar esta Navidad a un fan de los Saja Boys

Ese lightstick es de color azul, tiene un precio de $369 pesos mexicanos y es perfecto para los fans de los Saja Boys ya que estas palabras las tienen en el palo. El botón de donde se enciende es color rosa y cuenta con más de 8 secuencias de luces. La forma de la parte superior es un pentágono y tiene la figura de un león.

Kpop Demon Hunters: Lightstick OFICIAL lila para regalar esta Navidad a una fan de las Guerreras Huntrix

Este lightstick es de color lila, ideal para regalar a una fan de las Guerreras Huntrix, ya que son palabras que tiene escritas en la parte inferior de la varita, en donde se sostiene con las manos. El palo de luz cuenta con un modo interactivo que sincroniza los patrones de luces con 2 o más lightsticks que estén en su rango de alcance. Sus dimensiones son de 3.80 x 9.50 x 24.10 cm. Tiene un precio de $369 pesos mexicanos.

Kpop Demon Hunters: Lightstick OFICIAL azul para regalar esta Navidad a una fan de las Guerreras Huntrix

Este lightstick es perfecto para las fans que aman a las Guerreras Huntrix y el color azul. La forma de la parte superior es una flor de cuatro pétalos. Tiene detalles con glitter, ideal para las personas que aman el brillo. Cuenta con un botón en color azul y la varita de la parte de abajo es gris y tiene la palabra “Huntrix”.