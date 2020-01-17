Kim Kardashian niega haber abucheado a su excuñado, el jugador Tristan Thompson, durante partido de la NBA.

Kim Kardashian volvió a dar de qué hablar en las redes sociales. Esta vez se vio envuelta en una polémica luego de que en redes sociales se compartiera un video en el que supuestamente abuchea durante un partido a su excuñado, el basquetbolista Tristán Thompson.

Todo sucedió el lunes 13 de enero, cuando Kim Kardahian y su esposo, Kanye West, asistieron al juego entre Los Angeles Lakers y los Cavaliers de Cleveland, equipo donde juega su excuñado Tristan Thompson y, según los internautas, se le vio a la socialité abuchear al jugador cuando su equipo perdió.

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Kim Kardashian standing up to heckle Tristan Thompson courtside while he was at the free-throw line during Cavs-Lakers is FULL PETTY. pic.twitter.com/ZAFvVT8ZfC — The Sports Daily (@SportsDailyBlog) January 14, 2020

Luego de que circulara la noticia, Kim salió a aclarar a través de su cuenta de Twitter que no fue así, y que ella estaba allí para apoyar gritando ¡VAMOS TRISTAN!

I was there to support him! And was cheering screaming LETS GO TRISTAN!!!!! I would never go boo anyone. I don’t go to hate, only to cheer! https://t.co/EgaqiepH2z — Kim Kardashian West (@KimKardashian) January 14, 2020

Como es sabido, la estrella de la NBA, de 28 años, tiene un hijo con la hermana de Kim, Kloé Kardashian. Su hija True Thompson nació el 12 de abril de 2018 y la pareja se separó en junio de 2019 después de varios rumores de infidelidades del basquetbolista.

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