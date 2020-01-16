Britney Spears prepara exposición de cuadros en Francia y sus fans ya la esperan emocionados.

A través de sus redes sociales, la galería Sympa compartió la noticia de que Britney Spears debutará como pintora, y que prepara su propia galería de arte el próximo 18 de enero del presente año en Francia.

La colección de piezas de la cantante lleva por nombre Sometimes You Just Gotta Play, de la que ya circulan algunas de las piezas. Se trata de un cuadro de líneas de colores y otro más de flores que la misma celebridad donó hace tres años para los familiares de las víctimas de la tragedia Route 91 Harvest.

Eu não disse?! É ARTISTA! A galeria Sympa, na cidade de Figeac, na França, anunciou que vai expor os quadros pintados por @BritneySpears! Michelangelo e Da Vinci que se cuidem, porque as artes da musa, prod... https://t.co/rUf0gFi0n2 (Fotos e Vídeo: Reprodução/Twitter/Instagram) pic.twitter.com/MagPfGv0Ue — Hugo Gloss (@HugoGloss) January 14, 2020

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Estas piezas se pueden ver a través de un video que publicó la cuenta @HugoGloss, donde observamos a la intérprete de Toxic pintando en el jardín de su casa, mientras suena una pieza del músico Wolfgang Amadeus Mozart.

Hasta ahora no se sabe si las ganancias serán donadas a alguna fundación; sin embargo, los seguidores de la estrella ya celebran la nueva faceta de su cantante favorita.

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