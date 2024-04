EXCLUSIVA: El futuro de Federico Viñas está en Europa

En esta Clausura 2024, hay tres delanteros que pelean por el campeonato de goleo; Salomón Rondón del Pachuca, Uriel Antuna de Cruz Azul y Federico Viñas de León los tres están empatados en la clasificación con 8 anotaciones, por lo que será hasta la última fecha de la temporada regular donde conozcamos al nuevo monarca en este sector.

Federico Viñas llegó al futbol mexicano en el Apertura 2019, estuvo peleando por un lugar en el once titular sin embargo el momento que vivía Henry Martín lo relegó a la banca. En exclusiva para Azteca Deportes el uruguayo declaró que esta situación no desmotivó al uruguayo sino todo lo contrario.

¿Crisis en el América? Las Águilas han venido a la baja

“Yo no me quejo del América ni de que jugaba poco porque yo sabía del momento en el que estaba Henry, hacía puros goles y sino hacia gol era asistencia. Yo no podía reclamar nada ni decir nada. Yo lo que tenía que hacer era trabajar, trabajar en silencio, trabajar para mí porque yo sabía que si salía una posibilidad me agarrara preparado y creo que me salió bien.”

La decisión de ir a León

Ante la poca actividad en cuanto apareció el León, Federico Viñas no se la pensó dos veces y aceptó el desafío en su primer campaña con los panzas verdes igualó su mejor cuota goleadora desde que llegó a territorio azteca con 6 anotaciones. Para la presente campaña Clausura 2024 ha superado la misma con 8 dianas, sus actuaciones han hecho que equipos del viejo continente se interesen en él.

“Muy feliz el semestre que llegue fue muy bueno fue de adaptación y creo que me adapte bien a la ciudad, al club. Este semestre me puse el objetivo de estar peleando arriba la tabla de goleadores y lo estoy haciendo. Estoy feliz con el rendimiento que estoy teniendo”.

“Y si hubo creo, yo vi por las redes que Europa. El sueño personal mío es seguir mejorar personalmente uno está tranquilo, sé que hay rumores y no he hablado nada y terminando el torneo ahí veremos qué puede pasar.”

Actualmente en Europa hay muchos uruguayos que juegan en las mejores ligas del mundo entre ellos Darwin Núñez con el Liverpool, Federico Valverde con el Real Madrid o Ronald Araújo con el Barcelona. El ‘Toro’ espera poder seguir los pasos de sus compatriotas muy pronto y hacerlo con el equipo que sigue desde hace muchos años;

“Hace varios años sigo al Atlético de Madrid porque representa mucha garra y ya ese yo creo que es el equipo que me gustaría vamos a ver qué pasa”.

