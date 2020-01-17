El regreso de la famosa serie ‘Friends’ está en riesgo. ¡Ninguna de las partes cede para que se logre!

Uno de los reencuentros televisivos más esperados por todos es el de Friends. No sólo porque la serie marcó una época, sino por lo característico de los personajes, pues cada estrella tuvo una personalidad que en ocasiones hizo sentir que tenían vida propia.

Desde hace años, se ha especulado acerca de un reencuentro, más aún luego de que casi todos los actores se reunieron para un especial. No obstante, el regreso de Joey, Phoebe, Rachel, Monica, Ross y Chandler fue aplazado de nuevo, ahora de manera imprecisa.

También te podría interesar: Margot Robbie revela que sufre el ‘Síndrome del Impostor’. Descubre en qué consiste este trastorno.

Lo anterior se sabe gracias a Deadline. El medio estadounidense reveló que las negociaciones entre Warner Bros y los protagonistas de Friends se han entorpecido. De acuerdo con una fuente anónima, los actores piden una suma de dinero que supera a la compañía, que tiene como límite una cifra de hasta ocho dígitos.

Por otro lado, Jennifer Aniston, quien encarnó el papel de Rachel Green, ha afirmado en cientos de entrevistas que ella se encuentra dispuesta para el reencuentro. Sin embargo, no es el caso de Marta Kauffman y David Crane, creadores de la serie original, quienes se niegan a escribir una nueva aventura para Friends.

Incluso, Crane soltó una contundente declaración en el aniversario número 25 de la serie: "Hicimos la serie que queríamos hacer. Conseguimos que saliera como queríamos y le pusimos el lazo para regalo, no hay más".

También te podría interesar: Muere Christopher Tolkien, hijo del escritor de ‘El señor de los anillos’. Te contamos los detalles.