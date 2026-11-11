¿Rivers CONFIRMA su relación con Ari Gameplays? Streamer se pone en aprietos durante en vivo

Las redes no dejaron pasar el “infortunio” que la Rivers cometió en medio de una transmisión, pues dejó al descubierto su teléfono y allí se reveló algo íntimo. Ante eso, se espera que en breve se aclare lo visto, pues realmente todos dan por un hecho (ninguna lo ha revelado de manera oficial) que Ari Gameplays y La Patrona tienen una relación de noviazgo.

¿Por qué Rivers tuvo un “resbalón” en transmisión en vivo?

Tras días tensos alrededor de parte de la comunidad gamer-streamer en México por el fallecimiento de El Komanche, Rivers se encontraba en plena transmisión en vivo cuando le llegó una notificación a su teléfono que estaba al descubierto. Eso provocó que se iluminara su pantalla y apareciera su fondo.

Dicha situación presentó la foto que la influencer tiene, y se reveló que precisamente es de AriGameplays… con un atuendo un poco comprometedor. Samy Rivera se percató que eso se había visto en pantalla y comenzó a reírse, indicando una señal de nerviosismo y resignación, diciendo: “Ya, w.y… ya que chin…os. Soy una imbécil“.

Por supuesto ese clip se viralizó de inmediato y en su comunidad simplemente bromearon con lo que mucha gente da por un hecho. Ahora, algunos usuarios aprovecharon para defender su derecho a la privacidad, mientras que otros piden que ya lo hagan oficial. Pero mientras esa polémica se discute en internet, la viralidad alcanzó de nuevo a estas dos personalidades de redes sociales.

JHWTSAGA💀 como se resigna a lo inevitable. Yo te entiendo Rivers. De hecho, todos te entendemos. *Me encanta que sabíamos esto desde el vlog de Londres pero la mayoria nos hicimos idiotas hasta hoy https://t.co/7762qrLUsq — Ale🍓🐥🤠 (@ale_despeinada) November 11, 2026

¿Rivers y AriGameplays eran amigas de Komanche?

Sí, los días pasados estuvieron llenos de tristeza y de tensión tras lo vivido con la muerte del streamer de origen salvadoreño. Justamente las dos jóvenes dedicadas al entretenimiento en internet sufrieron en demasía, pues eran íntimas de dicho joven que se quitó la vida. Por ello, estas personalidades (entre otras) estuvieron en la conversación por lo ocurrido. Aunque ahora volvieron a la tendencia por el descuido de Rivers, que reaccionó de manera muy natural ante el descuido en vivo, lo cual se evidencia en el video.