Ivonne Montero le advierte a Kevyn Bicolor sobre Bebeshita en La Granja VIP: “Ella está haciendo su show”

Ivonne Montero relató una conversación con Daniela Alexis “Bebeshita” mientras escuchaba a Kevyn Contreras “Bicolor” hablar de su relación en La Granja VIP. Ante Rafael Mercadante, quien consideró que su compañera buscaba al amor de su vida, la actriz intervino: “Pero está haciendo su show también”.

¿Por qué Ivonne Montero advierte a Bicolor sobre Bebeshita?

La charla comenzó con Kevyn explicando que no era tan expresivo como su compañera esperaba. Además, habló de cómo vivía su participación en el programa: “Aquí me siento comprometido con las cámaras, con la gente, con ustedes, con todos”, señaló ante los otros granjeros.

Mercadante intervino con una lectura sobre lo que, desde su perspectiva, buscaba cada uno: “Tú estás en un show y ella está tratando de encontrar el amor de su vida. Así te lo pongo”. Sin embargo, Montero respondió que también veía una intención de generar contenido por parte de Daniela: “Pero está haciendo su show también”, insistió.

Cuando Rafael preguntó si se refería a algo indirecto, Ivonne contestó: “Directamente”. Para explicar su respuesta, reprodujo una frase que, según relató, Bebeshita le había dicho poco antes: “No se ha dado cuenta Kevyn que conmigo puede hacer más contenido que con Julio”, en referencia a Julio Camejo.

“Con esto también me dijo todo”, agregó la actriz. Aun así, también planteó que podía existir una cuestión emotiva y vinculó esa posibilidad con lo que, según ella, su compañera había contado sobre sus relaciones.

Bicolor cuenta qué habló con Bebeshita tras la broma del agua

La conversación pasó después a lo ocurrido en el palenque. Bicolor explicó que habían mostrado la broma del día anterior y relató los reclamos que, de acuerdo con su versión, Daniela le hizo por lo sucedido con el agua.

Según contó, ella cuestionó por qué había tenido una broma tan pesada con ella. El comediante respondió que también mantenía ese tipo de juegos con otros compañeros y mencionó a Rafael y a Julio como ejemplos.

Para él, la diferencia estaba en cómo continuaba la convivencia después de esos episodios. “Pero con todos me he llevado fuerte”, sostuvo. También aseguró que, como pareja, no le había faltado al respeto ni le había levantado la voz.