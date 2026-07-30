Rivers asegura que Roro MINTIÓ sobre su cirugía y rompe el silencio sobre el tema del casco de La Velada del Año VI

No cabe duda de que la pelea más polémica de la Velada del Año VI sin duda alguna fue la de Roro vs. Samy Rivers, esto luego de que durante el pesaje se diera a conocer que Roro utilizaría un casco en su combate, hecho que, en palabras de Samy, la pondría a ella en gran desventaja. Sin embargo, después de cuatro días de que se llevara a cabo el evento la creadora de contenido mexicana realizó una transmisión en vivo para romper el silencio sobre la situación.

Velada del Año VI: ¿Qué dijo Rivers sobre la cirugía de Roro y el casco que usó en el combate?

Este miércoles 29 de julio a través de una transmisión en twitch, la straemer mexicana Samantha Rivera Treviño, mejor conocida como “Samy Rivers” mencionó que a ella nunca le notificaron nada sobre la operación de la naríz de su contrincante, “El equipo de Roro le dijo a Ibai que ella se iba a hacer una pequeña operación de espalda, de espalda. Nunca mencionaron la nariz, mucho menos ese casco. Les puedo mostrar los mensajes”, fueron algunas de sus palabras. Por su parte la creadora de contenido mencionó que no era cierto que “Un casco no hace que conectes más golpes”, frase que mencionó Roro en un video donde habló sobre su triunfo en la Velada del Año. En dicha transmisión Samy mencionó que el casco absorbía los golpes le daba a su contrincante, “No me digan que no hay una ventaja”, fue parte de su declaración.

Por otro lado, Samy; quién perdió contra Roro, mencionó que su rival habría pesado 48 kg y no 50 kg como lo dieron a conocer, por lo que hubo mentiras en el combate. Además de esto Samy mencionó que Roro le pidió que declarara de forma pública que los resultados le habían parecido “justos” ya que muchas personas la estaban atacando. Hasta el momento esta situación ha generado opiniones divididas por parte de los usuarios en redes sociales.

¿Qué dijo Ibai sobre el casco que usó Roro en La Velada del Año?

A través de una transmisión en twitch, Ibai Llanos, el creador de La Velada del Año mencionó que a él nunca le notificaron que Roro debía usar un casco además de que dejó ver que hubo problemas de comunicación entre los equipos involucrados. "Si desde un primer momento me dicen que Roro no puede recibir golpes en la nariz, ¿vosotros no os creéis que hubiésemos cambiado de rival? Es que, ¿cómo va a boxear?", fueron algunas de sus palabras. Además de que expresó que entendía que la influencer española tuviera miedo por su nariz, pero que en ese caso “no se debería haber presentado a La Velada".