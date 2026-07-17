Velada del Año VI: Rivers pone en duda a su amiga Angie Velasco previo a su pelea con Alondrissa

La tensión rumbo a La Velada del Año VI ya comenzó fuera del ring, pues durante el tradicional cara a cara organizado por Ibail Llanos se mezclaron con la amistad cuando Samy Rivers fue cuestionada sobre cuál de las participantes consideraba que perdería el combate.

Aunque reconoció la cercanía que tiene con Angie Velasco, terminó señalándola como su elección, provocando un momento incómodo y viral que rápidamente dio de qué hablar entre los fans.

¿Qué pasó entre Rivers, Angie Velasco y Alondrissa?

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Ibai Llanos preguntó a Rivers cual de las peleadoras creía que sería derrotada en esta edición, inmediatamente la generadora de contenido respondió que pensaba que Angie Velasco perdería frente a Alondrissa.

Antes de soltar sus palabras dejó claro que fue una decisión difícil, pues explicó que Angie es una de las personas a las que más confianza le tiene dentro del evento, por lo que reiteró que “se siente feo” decir que su amiga perderá.

Ante estas declaraciones se notaron varias reacciones entre el público, ya que ambas peleadoras han mostrado su amistad durante toda la preparación para La Velada.

Otro instante que llamó la atención fue cuando Angie Velasco lanzó una frase dirigida a otra de las protagonistas del evento, "RoRo, voy por ti".

Velasco hizo referencia al combate estelar femenino entre RoRo y Rivers, insinuando que confía en que la española vencerá a la streaming mexicana, por lo que su comentario provocó aún más las risas entre los asistentes.

"Rivers"



Porque votó a Angie Velasco para ser "Peleadora Decepción" en La Velada 6 y se hizo un problemón. pic.twitter.com/WWHsBDjEAs — Tendencias Stream (@TndenciaStream) July 16, 2026

¿Qué es La Velada del Año VI y cuándo será?

La Velada del Año es el evento de boxeo amateur entre creadores de contenido organizado por el español Ibai Llanos desde 2021, esta que se realizará es la edición VI y está programada para el próximo 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España. Asimismo, los combates reúnen espectáculo, invitados y presentaciones musicales.

¿Cuál es la cartelera completa de la Velada del Año VI?

La Velada del Año VI contará con 10 combates, convirtiéndose en una de las ediciones más ambiciosas del evento.

