Samy Rivers se NIEGA a pelear contra Roro a horas de La Velada del Año VI por una FUERTE RAZÓN

El día de mañana se llevará a cabo la tan esperada Velada del Año VI, donde varios influencers y celebridades se enfrentarán a una pelea de boxeo amateur. Uno de los combates más esperados es el de la española Roro contra la mexicana Samy Rivers, quien ha declarado hace un momento que probablemente no aceptaría pelear contra su oponente, pues Roro tiene una gran petición.

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Por qué Samy Rivers no pelearía contra Roro en La Velada del Año

Este día se llevó a cabo la ceremonia de pesaje, en la que todas las celebridades que pelearán en La Velada del Año estuvieron presentes no solamente para saber su medida y peso, si no para tener su primer cara a cara previo a la pelea de mañana. Durante la conferencia en la que se presentó a Samy Rivers y a Roro, la primera estuvo en un gran desacuerdo y dijo que sería "ridículo" aceptar subir al ring con la fuerte petición que hizo su contrincante.

Roro pidió no usar careta en el combate sino un casco, asegurando que fue algo que platicó desde un principio con los organizadores y desconocía que Rivers no conocía dicha información. La española explicó que pidió usar el casco, ya que el año pasado se sometió a una cirugía de nariz, por lo que si recibe un golpe en la cara podría quedar destrozada.

“El caso es que lo mío es un tema médico, yo necesito utilizar ese casco. No es que me apetezca, es que no puedo recibir impactos en la nariz y eso lo sabíamos todos”.

Finalmente, Samy Rivers dejó entrever que no se echará para atrás en el compromiso que ha hecho ella con La Velada del Año y con su público; sin embargo, se dejó ver muy molesta ante la fuerte situación.

¿Dónde y a qué hora ver La Velada del Año en VIVO?

El tan esperado evento de peleas amateur, será el día de mañana en el Estadio de La Cartuja a las 19:00 horas en España y podrás verlo por medio de YouTube, Twitch y TikTok en la cuenta del anfitrión de La Velada del Año, Ibai Llanos.

La hora oficial para poder ver los combates en México es a las 11:00 a.m. y si no quieres perderte ningún dato, puedes seguirnos en nuestro Sitio Web de TV Azteca, ya que ahí tendremos todos los detalles de la cobertura totalmente en vivo de los enfrentamientos entre influencers.