Si eres fan de KPop Demon Hunters, el Black Friday 2026 se presenta como la gran oportunidad para monitorear y sumar figuras articuladas de 6 pulgadas inspiradas en Rumi, Mira, Zoey y Jinu. Este tipo de piezas suelen contar con accesorios y rostros intercambiables, aspectos que las convierten en opciones ideales para sumar a tu colección o regalar esta Navidad.

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Figuras coleccionables que vale la pena buscar de KPop Demon Hunters, durante el Black Friday 2026

Rumi - HUNTR/X

Esta primera pieza coleccionable llega con la líder de las Guerras del KPop; además, cuenta con accesorios intercambiables y un soporte para exhibición, el cual la convierte en una pieza ideal para sumar a tu colección inspirada en el universo de las Guerras del KPop o regalar en Navidad.

Rumi - HUNTR/X Mattel

Mira - HUNTR/X

Para la segunda idea, puedes apostar por Mira, integrante de las Guerras del KPop, quien con su cabello color rosa puede ser la gran protagonista de tu colección; además, esta figura articulada viene con accesorios intercambiables.

Mira - HUNTRX Mattel

Zoey – HUNTR/X

Esta es una opción pensada para quienes prefieren a la Guerrera Zoey. Su figura coleccionable viene con accesorios intercambiables, tanto manos como expresiones faciales.

Zoey – HUNTRX Mattel

Jinu – Saja Boys

Ahora bien, si eres fan de los villanos, esta figura articulada del líder de los Saja Boys puede ser la pieza que le hace falta a tu colección. Esta pieza llega con un vestuario inspirado en Soda Pop, micrófono, gafas y una bebida temática que se complementa con más accesorios intercambiables.

Jinu – Saja Boys Mattel

¿Qué debes tomar en cuenta antes del Black Friday?

Antes de darle clic al botón de agregar al carrito o comprar, debes tomar en cuenta la disponibilidad de figuras coleccionables, así como si están disponibles para tu país o región.